Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, birlik ve beraberliğin en üst düzeyde yaşandığı Kurban Bayramı’nda abonelerinin iletişim ihtiyacını karşıladı. Türkiye genelinde 22,4 milyon abonesi bulunan Vodafone’un Kurban Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafonelu aboneler arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1,2 milyar dakika konuştu, 527 milyon SMS attı ve 5 milyon GB mobil internet kullandı. Kurban Bayramı’nı mobil internet üzerinden bayramlaşarak geçiren Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre tam 2 kat arttı.

Diğer yandan, Vodafone Red aboneleri de yurtiçi ve yurtdışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran “Her Şey Dâhil Pasaport” hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 51 ülkede tıpkı Türkiye'deymiş gibi bayram süresince kullandı. Vodafone ayrıca, Hac vazifesi için Suudi Arabistan’a giden abonelerine de “Her Şey Dâhil Pasaport” hizmetiyle fatura kaygısı yaşamadan aileleriyle iletişim kurma imkanı sundu.

En yoğun trafik İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşandı

Vodafone’lular bayram boyunca Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan sevdikleriyle bol bol konuştu, mesajlaştı ve veri alışverişinde bulundu. Buna göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Samsun, Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıylaİstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Şanlıurfa, Samsun, Antalya, Konya, Kocaeli olarak gerçekleşti. En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Şanlıurfa, Adana, Konya, Samsun şeklinde sıralandı.

Yurt dışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Fransa, Hollanda, Azerbeycan, İngiltere, Mısır, Yunanistan, Suudi Arabistan, Afganistan olurken, en çok SMS deİngiltere, Almanya, KKTC, Jersey, Fransa, Hollanda, Avusturya, Rusya Federasyonu, Azerbeycan, Belçika’ya gönderildi.