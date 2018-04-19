Vodafone’un akıllı şehirler online platformuna global iki ödül

Türkiye'nin dijital geleceğine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone Türkiye tarafından akıllı şehirleri hayata geçirirken şehir sakinlerinin de görüşlerinin alınması hedefiyle hizmete sunulan ‘Akıllı Şehirler Online Platformu’

sehirsizin.com; interaktif medya alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Horizon Interactive Awards ve Interactive Media Awards’dan ödülle döndü.

Şirket açıklamasına göre sehirsizin.com, bu yıl 16’ncı kez düzenlenen ve 17 ülkeden binin üzerinde başvurunun değerlendirildiği Horizon Interactive Awards 2017 ödüllerinde ‘Sosyal Medya’ kategorisinde ‘Silver Award’ kazanırken; farklı kategorilerde birçok uluslararası firmanın, tasarım, içerik, fonksiyonellik ve kullanılabilirlik gibi kriterler kapsamında değerlendirildiği Interactive Media Awards 2017’de ise ‘Government’ kategorisinde ‘Üstün Başarı’ ödülüne layık görüldü.

Vatandaş sesini duyuruyor, belediyeler yarına hazırlanıyor

Yapılan açıklamaya göre vatandaşlar ile belediye arasındaki iletişimi artırmak ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin sistemli bir şekilde takip edilmesini sağlamak amacıyla, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın destekleriyle hayata geçirilen platform, kullanıcılardan da yoğun ilgi gördü ve açıldığı günden bu yana toplam 1,2 milyondan fazla ziyaret aldı.

Akıllı şehirler konseptini yaygınlaştırmayı amaçlayan platform ile vatandaşların ve belediyelerin arasındaki iletişim artırılıyor ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin sistemli bir şekilde takip edilmesi sağlanıyor. Vatandaşların kendi şehirleri için ürettikleri fikirlerin Türkiye Bilişim Vakfı uzmanları tarafından değerlendirilerek ilgili belediyelere iletildiği platform kanalıyla belediyeler de kent sakinlerinin talep ve istekleriyle ilgili fikir alabiliyor. Herkesin erişimine açık ve ücretsiz olan "Akıllı Şehirler Online Platformu"na üye olan kullanıcılar, yaşadıkları şehri seçtikten sonra anketlere katılabiliyor, fikirlerini paylaşıp sunulan fikirleri değerlendirebiliyor ya da yorum yapabiliyor. İncelendikten sonra uzmanlara ve ilgili kurumlara yönlendirilen sorunlar ve çözüm önerileri arasından başarılı bulunanlar da ödüllendiriliyor.

En çok talep ve öneri İstanbul’dan geldi

sehirsizin.com’a en çok talep ve öneri yüzde 29'luk oranla İstanbul'dan geldi. Vatandaşların en çok paylaşım yaptıkları alanların başında yüzde 38 ile enerji ve çevre gelirken, ulaşım ile ilgili talepler yüzde 36, binalar ve yaşam kategorisindeki talepler ise yüzde 25'lik pay aldı. Türkiye'nin 81 şehrinden de ziyaret edilen platforma büyükşehirlerden erişim yüzde 100 seviyesinde gerçekleşti. En çok talep ileten şehirlerde İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Kırıkkale takip etti.