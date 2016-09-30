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Volkan Demirel: 'Güzel bir galibiyet aldık'

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, "Dün de söylediğim gibi onların ne yaptığı önemli değil, bizim ne yaptığımız önemliydi" dedi.

Volkan Demirel: Güzel bir galibiyet aldık

30 Eylül 2016 07:34
Volkan Demirel: 'Güzel bir galibiyet aldık' - Tıkla İzle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında kendi evinde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli takımın kaptanı Volkan Demirel, güzel bir maç olduğunu belirterek, "Dün de söylediğim gibi onların ne yaptığı değil bizim ne yaptığımız önemliydi. Belki şu zamanda Avrupa'nın en iyi oyununu oynayan takımı vardı karşımızda. Bu sezonda yenilmiyordu. Güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Takım olarak biraz zamanımız vardı. Zaman kazandıkça bizim lehimize işleyecek. Hocamızın yeni sitemini oturtması yeni gelen arkadaşlarımızın takıma alışması bunlar hep zaman ile olacak şeyler. İnşallah en kısa zaman da da istenilen seviyeye geleceğiz" dedi.
Basın mensuplarının bugün sahada sizi etkileyen ve itici güç neydi sorusuna ise Demirel, "Bugün bizim için itici güç olarak taraftarımız vardı. Biz her maça çıkarken, gerekli konuşmaları yapıyoruz zaten. Bizim ihtiyacımız olan taraftarımızın yanımızda olması. Bu maçta da yanımızdaydılar" diye konuştu. 

Mehmet Selman Bektaş


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