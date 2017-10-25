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Volkan Konak konseri ertelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılması planlanan Volkan Konak konserinin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Volkan Konak konseri ertelendi

25 Ekim 2017 15:01

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94’üncü yıl kutlamaları Volkan Konak konseri planlamıştı. Ancak Meteoroloji’den alınan bilgiler doğrultusunda 29 Ekim Pazar günü Manisa’da havanın yağışlı olacağı öğrenildi. Bunun üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada,” 29 Ekim Pazar günü düzenlemeyi planladığımız Volkan Konak konseri etkinliğimiz, hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tarih netleştiğinde basın ve sosyal medya yoluyla duyurulacaktır. Bilgilerinize sunarız” denildi.

 

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