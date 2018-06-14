Diğer
Kategoriler

Volkswagen'e 1 milyar euro ceza

Volkswagen'e dizel krizinden dolayı 1 milyar euro para cezası kesildi.

Volkswagene 1 milyar euro ceza

14 Haziran 2018 09:59

Volkswagen dizel krizinden dolayı 1 milyar euro ceza ödeyecek. Şirket para cezasını ve sorumluluğunu kabul etti. Braunschweig Savcılığının soruşturmasının sonuçlarına göre, şirketin geliştirme bölümünde araç denetlemeyle bağlantılı ihlallerin yaşandığı belirtilen açıklamada, bu ihlallerin, 2007’in ortasından 2015 yılına kadar Kanada ve ABD’de 'EA 288' ve dünya genelinde 'EA 189' tipi dizel motorlu 10,7 milyon aracın yanıltıcı yazılımla satışa sunulmasına ve trafiğe çıkmasına neden olduğu bildirildi.  

Etiketler: Volkswagen

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç