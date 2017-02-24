Whatsapp güncelleme kaldırma nasıl yapılır merak ediliyor. Whatsapp’a dün yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte Whatsapp’a da hikayeler özelliği eklendi. Ancak durum ve kişiler sekmeleri de kaldırıldı. Güncelleme ile birlikte Whatsapp kullanıcıları sosyal medyadan şikayetlerini paylaşmaya başladılar. Whatsapp günceleme yapan kullanıcılar güncelleme yaptıklarına pişman oldular. Peki Whatsapp güncelleme kaldırma nasıl yapılır?

WHATSAPP GÜNCELLEME NASIL KALDIRILIR?

Whatsapp’a dün akşam gelen güncelleme Whatsapp kullanıcılarının hoşuna gitmedi. Sosyal medyadan şikayetlerini paylaşan kullanıcılar, Whatsapp güncelleme nasıl kaldırılır sorusuna cevap arıyor. Ancak yapılan güncellemeler kaldırılmıyor. Whatsapp’a yeni bir güncelleme gelirse düzeltmeler yapılabilir.

WHATSAPP HİKAYE NASIL KULLANILACAK?

Whatsapp’a yakın zamanda gelecek olan hikaye özelliği nasıl kullanılacak merak ediliyor. Whatsapp’ta profil fotoğrafınızın yanında + işaret olacak. Bu işarete dokunduğunuzda Whatsapp arkadaşlarınızın güncellemelerini görebilirsiniz. Aynı zamanda sizde oradan fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızın fotoğraflarına yaptığınız yorumlar onlara mesaj olarak gidecektir.

WHATSAPP

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama, 2G, 3G, 4G ya da WiFi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video,ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj, belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

Facebook tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Bu satın alma işleminin bazı kişisel hakları ve bilgi mahremiyetini savunan gruplar tarafından durdurulması istenmiştir. Mark Zuckerberg yaptığı açıklama ile WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını açıklamıştır.

Whatsapp güncellemesi nasıl kaldırılır merak ediliyordu. Whatsapp’a yeni güncelleme geldi. Whatsapp’a dün gelen güncellemenin ardından kullanıcılar Whatsapp güncelleme kaldırma nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyor. Güncelleme ile birlikte Whatsapp’a hikayeler özelliği de gelmişti. Ancak yapılan güncellemeler kaldırılmıyor. Whatsapp yeni bir güncelleme ile iyileştirme yaparsa kullanıcılar bu duruma sevinecektir.