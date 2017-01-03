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Whatsapp kullananlara kötü haber

Popüler mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması WhatsApp, bir kısım kullanıcılarını üzecek bir haber ile gündemde.

Whatsapp kullananlara kötü haber

03 Ocak 2017 21:39

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg tarafından 19 milyar dolar gibi rekor bir ücret ödenerek satın alınan ve bu satın alma sonrası güvenlik önlemleri daha da arttırılan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, bu haftadan itibaren olacak şekilde bazı telefonlara ve dolayısıyla da telefonun kullanıcılarına veda edecek

WhatsApp, zamanında satış rekorları kıran ancak artık gözden iyice düşen telefonlara olan desteğini çekme kararı aldı. Bu telefonlardan desteğin çekilmesiyle Whatsapp da artık bu cihazlarda çalışmayacak. (Rıdvan Turşak / İHA)

WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDA ARTIK ÇALIŞMAYACAK?

3 Ocak 2017 itibariyle WhatsApp, iPhone 3G ve bazı eski model Android telefonlarda kullanım dışı olacak. Bir dönemin efsane telefon markaları BlackBerry ve Nokia için ise 30 Ocak 2017 tarihine kadar süre tanımış durumda. Bu tarihten sonra onlar da kullanılamayacak.

İŞTE O TELEFONLAR

''Android telefonlarda 2.2 sürümü ve aşağısı,

Apple telefonlarda başta iPhone 3GS olmak üzere iOS 6 ve aşağısı

Ve Windows Phone 7 ile çalışan akıllı telefonlar

BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 işletim sistemine sahip telefonlar'' WhatsApp erişimine kapatılacak.

Eski iştetim sistemlerinde güvenlik açıkları bulunduğu için böyle bir karar alan dünyaca ünlü firma belirtilen tarihler sonrasında bu telefonlardan tamamen kaldırılacak ve bu telefon kullanıcılarının yeni tarz güvenlikli telefonlara geçmesini teşvik edecek

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: android, blackberry, çalışmayacak, ios, nokia, telefonlar, whatsapp, Whatsapp kullananlara kötü haber


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Toplam Yorum (1)

  • Satış Politikası : 03 Ocak 2017, Salı 21:52
    00
    Kullanan kullanıyordu, yazıklar olsun!
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