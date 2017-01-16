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Whatsapp kullanıcıları dikkat! Mesajlarınız okunuyor

1 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip olan dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın güvenlik açığı tespit edildi. Bu sorunu BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da dile getirdi.

Whatsapp kullanıcıları dikkat! Mesajlarınız okunuyor

16 Ocak 2017 09:24

Facebook tarafından 19 milyar dolara satılan ve 1 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta güvenlik açığı tespit edildi. Güvenlik uzmanları tarafından Whatsapp'taki güvenlik açığı ortaya çıkarıldı. Bu sorunu ilk olarak güvenlik araştırmacısı olan Tobias Boelter fark etti. 

Bu güvenlik açığına göre Whatsapp'ta uçtan uca şifrelenen mesajların başkaları tarafından okunabildiği anlaşılıyordu. 

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan söz konusu güvenlik açığının sonucunda anahtar yardımıyla uçtan uca şifrelemenin çözülebildiğini ifade etti.

Facebook tarafından 19 milyar dolara satılan ve 1 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta güvenlik açığı tespit edildi. Güvenlik uzmanları tarafından Whatsapp'taki güvenlik açığı ortaya çıkarıldı. Bu sorunu ilk olarak güvenlik araştırmacısı olan Tobias Boelter fark etti.    Bu güvenlik açığına göre Whatsapp'ta uçtan uca şifrelenen mesajların başkaları tarafından okunabildiği anlaşılıyordu.    BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan söz konusu güvenlik açığının sonucunda anahtar yardımıyla uçtan uca şifrelemenin çözülebildiğini ifade etti.

Etiketler: BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, whatsapp


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