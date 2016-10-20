Milyonların kullandığı iletişim ağı WhatsAp, iPhone için bugün bir güncelleme aldı. Güncelleme ile fotoğraf ve video üzerine çizim yapma özelliği geldi.Artık yaptığınız çizimleri doğrudan WhatsApp mesajı yoluyla arkadaşınıza gönderebileceksiniz. Ancak GIF desteği henüz sunulmadı.

İŞTE YENİ ÖZELLİK

WhatsApp'ta artık fotoğraf ve videoların üstüne çizebilir, yazı ve emoji ekleyebilirsiniz. Renk seçicinin soluna sürükleyerek fırça kalınlığı veya yazı sitilini değiştirebilirsiniz. Çizerken ayrıca iki özel fırçadan birisini seçebilirsiniz.

Öte yandan grup yöneticileri bir bağlantı paylaşarak katılımcıları gruba davet edebilir. Bunun için grup bilgisi ekranından, "Gruba davet bağlantısı"na dokununulması yeterli olacak. (Şifa Kaymak)

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