İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Will Smith Küba'da maraton koştu

Will Smith Küba'da maraton koştu
Will Smith Küba'da maraton koştu

ABD’li aktör Will Smith, Küba’nın başkenti Havana’da düzenlenen Marabana Maratonu’na katıldı.

Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenen Marabana Maratonu'na Hollwood yıldızı Will Smith katıldı. 52 ülkeden yaklaşık 6 bin koşucunun katıldığı Marabana Maratonu'na ünlü isim damga vurdu. İlk kez ABD'den dünyaca ünlü bir ismin katıldığı maratonda Kübalı Atlet Henry Jaen birinci oldu. Jaen, altıncı kez galibiyeti göğüslemiş oldu.
Marabana Maratonu, Küba Ulusal Spor Günü ve Havana'nın kuruluş yıl dönümü ile aynı hafta içinde düzenlendi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada organizatörler ve koşucuları tebrik etti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.