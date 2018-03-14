Win Eurasia için geri sayım başladı

15-18 Mart tarihleri arasında dünyanın en büyük fuar organizasyon firmalarından Deutsche Messe tarafından İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 25'inci Uluslararası Win Eurasia Fuarı'na, bu yıl ilkler dikkati çekiyor. Fuarın bu yıl ilk defa Metalworking Eurasia, Surfacetechnology Eurasia, Welding Eurasia, Lamd Eurasia, Electrotech Eurasia ve Cemat Eurasia fuarlarının katılımcı ve ziyaretçilerini tek çatı altında buluşturacağı belirtildi. Dünya genelinde Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Amerika'dan Kuzey ve Güney Afrika'ya, CIS ülkelerinden Asya ülkelerine kadar binlerce katılımcı, ziyaretçi ve sektör profesyonelleri Win Eurasia fuarı için İstanbul'da olacağı söylendi. Fuarda A’dan Z’ye, 360 derece imalat sanayinin tek bir çatı altında buluşacağı bildirildi. Yerli katılımcıların yanı sıra, Hindistan, Rusya, Polonya, İspanya, Japonya, Fransa ve Kanada’dan da uluslararası katılımcılar fuarda yeniliklerini sergileyecek. Almanya, İtalya, Güney Kore, Çin ve Tayvan ise ülke pavilyonları ile de fuarda yer alacak.

Fuar, Endüstri 4.0 Festival Alanı kapsamında gerçekleştirilecek

Endüstri 4.0 odaklı özel konseptiyle hayata geçirilen özel alanları ve yeni uygulamalarıyla dünya sanayi devleri son teknolojilerini göstermek için fuarda yarışacağına dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi: ''Uluslararası firmaların; robot, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarını de sergileyebileceği fuarda 360 derece imalat sanayinin tüm bileşenlerini bir araya getiriyoruz. Fuar ziyaretçileri otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik ve katmanlı üretim gibi teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleme fırsatı bulacak. Aynı zamanda fuar süresince çeşitli konferanslar, forumlar, şirket ve ürün sunumları, paneller, kurumsal etkinlikler, uluslararası etkinlikler ve özel tematik etkinlikler düzenlenecek''.

'Endüstri 4.0 Kılavuz Teması' ile geleceğin teknolojileri sergilenecek

14'üncü salonda yer alacak olan Endüstri 4.0 festival alanında, Bosch Rexroth, Dassault Systems, Entek Otomasyon, Trio Mobil, Ifs, Pilz, Smc, Hid-Tek, Hydac, Durmazlar, Advantech, Eos Gmbh, Prıma Power ve Hugo Boss gibi önemli firmaların Endüstri 4.0 kapsamındaki yeniliklerini ziyaretçilerine sunacakları aktarıldı. Yine özel alanlar kapsamında dijital factory ve katmanlı üretim konularına da yer verileceği, dijital fabrika çözümlerinden Endüstri 4.0 demo uygulamalarına, endüstriyel nesnelerin internetinden dijital üretim hattı uygulamaları ve 3D printing katmanlı üretim teknolojisine kadar son trend teknolojik yenilikler ilk kez fuarda sahne alacağı vurgulandı.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından MAKFED, İSDER, ENOSAD, AKDER, ETMD gibi sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde düzenlenen fuar, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile organize ediliyor. Ekonomi Bakanlığı 'Alım Heyeti Programları' çerçevesinde birçok ülkeden uluslararası delegasyonların ağırlanacağı fuarda, ikili iş görüşmeleri programı yeni iş bağlantılarının önünü açacağı belirtildi.

İş dünyası ve akademi, inovasyon için bir arada

Çok sayıda ziyaretçi ağırlamaya hazırlanan fuarda destekleyici programların yürütüleceği, katılımcı ve ziyaretçilere tanışma, iş bağlantıları kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda yeni imkanlar sunulacağı bildirildi. Birinci salonda yer alacak olan Startup Özel Alanı ve Win Eurasia Kariyer Günleri'nde üretici firmalar, imalatta inavasyonu akademik alanda tartışmaya açacağı söylendi.

Üniversitelerin, kuluçka merkezlerinin ve startup projelerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulan Startup Özel Alanı'nda bin metrekarelik alanda İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Gebze Teknik Üniversitesi, Atılım Üniversitesi gibi kurumların ağırlanacağı bildirildi. Startup Özel Alanı'nda yer alan kurumlar; fikirlerini ve girişimcilik faaliyetlerini sergilerken, yapacakları sunumlarla potansiyel iş birlikleri de geliştirmeye imkan bulacağı aktarıldı. Bu kapsamda 16 Mart tarihinde 'Başarı Öyküsü Forum Programı'nda kuvvetli bir firma başlangıcının nasıl yapıldığının anahtarları ziyaretçilerle paylaşılacağı ifade edildi.

17 Mart tarihinde gerçekleşecek 'İş ve Kariyer' etkinliğinde ise, geleceğin 4.0 Mühendisliği konuşulacağı ve Endüstri 4.0 konsepti ilk kez bir kariyer etkinliğinde gündeme getirileceği vurgulandı. Toplamda 8 oturumun olacağı kariyer etkinliğinde firmalar; üniversite öğrencileri, yeni mezun ve sektör yetkilileri ile sunum platformunda buluşarak firmaların çalışma ve uygulama alanları, kariyer sohbetleri, yetenek yönetimi, robotların iş hayatındaki yeri gibi konularda sohbetler gerçekleştireceği ifade edildi.

4 gün boyunca fuarın yanı sıra, ilgili özel konsept alanlarının yanı sıra, forum ve seminer alanları da ücretsiz olarak ziyaret edilebilinecek.