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World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 17-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan World Cities Congress İstanbul'18 bünyesinde workshoplar ve 12 panel gerçekleşecek.

World Cities Congress İstanbul18 yarın başlıyor

16 Nisan 2018 16:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 17-19 Nisan tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen World Cities Congress İstanbul'18 yarın başlıyor. Üç gün boyunca çeşitli ülke ve şehirlerden, teknolojide öncü firmalar ve 100’e yakın konuşmacının katılımıyla düzenlenecek olan konferansta workshoplar ve 12 panel gerçekleşecek. Alanında en yetkin isimlerin, akıllı şehirlerin yarınları nasıl şekillendireceğini mercek altına alacağı konferansa bu yıl 10 bini aşkın profesyonelin katılması bekleniyor. 

World Cities Congress İstanbul'18'de neler konuşulacak? 

Akıllı şehir dönüşümünün üç gün boyunca liderler ve uzmanlar tarafından masaya yatırılacak. Açılış töreninin ardından başlayacak, Netaş CEO’su C. Müjdat Altay'ın yöneteceği Türk Telekom CEO'su Paul Doany ve Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young'un sahneyi paylaşacağı 'Yenilikçi Şehir Teknolojileri' oturumunu 'Akıllı Şehirlerde Ulaşım ve Araç Teknolojileri' başlıklı panel takip edecek.

İkinci günün ilk oturumu olan Akıllı Şehir Stratejileri, Danimarka'nın Odense şehrinin idarecilerinden Bjarke Walmar ve akıllı şehirler uzmanı Renato de Castro'nun sunumuyla gerçekleşecek. Aynı gün Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan moderatörlüğünde düzenlenecek 'Mega Kentlerde Sürdürülebilir Ulaşım Stratejileri' paneline 8-80 Cities Kurucusu ve Başkanı Guillermo Penalosa konuk olacak.

'Şehrin Büyük Verisi ve Siber Güvenlik' başlıklı panelin konuşmacıları arasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Habercilik Genel Müdürü Ensar Kılıç, IBM Genel Müdürü Defne Tozan ve Microsoft Genel Müdürü Murat Kansu yer alacak.

World Cities Congress İstanbul'un son gününde oturumlar Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci ve Artırılmış Mimari Uzmanı Mimar Simon Kim'in sahne alacağı 'Akıllı ve Sağlıklı Yaşam' oturumuyla başlarken, Akıllı Şehirlerde Enerji Yönetimi oturumunda Startupbootcamp Akıllı Ulaşım ve Enerji Berlin Mentörü Florian Lennert sahnede yerini alacak.
 

 

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