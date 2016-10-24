Yıllarca ıslah edilmediği için içerisinde canlı barındırmayan Kars Çayı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın talimatlarıyla ıslah edilirken, geçmişte olduğunu gibi yaban ördekleri yeniden Kars Çayı’na gelmeye başladı.

Dereiçi bölgesinden başlayarak Çamçavuş Köyü önüne kadar Kars Çayı’nda karabatak, yaban ördeği ve yaban kazı görülmeye başlandı. Araçlarıyla güzergahı kullanan vatandaşlar, çayın temizlenmesiyle birlikte yaban hayvanlarının da bölgeye gelmeye başladığını belirtti.

Geçmişte tertemiz akan ve içerisinde çok sayıda balık çeşidiyle yaban hayvanlarını barındıran Kars Çayı geçen süre içerisinde akıtılan kanalizasyan ve sanayi atıklarıyla birlikte kirlenmiş, zaman zaman da toplu balık ölümlerinin yaşanmasına neden olmuştu.

Son zamanlarda etrafa yaydığı pis koku ile insanları rahatsız eden Kars Çayı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın talimatlarıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü ekiplerince ıslah edilmeye başlanmıştı. Islah çalışmaları devam eden Kars Çayı yeniden yaban hayatına da kapılarını açtı. Havaların da soğumaya başlamasıyla birlikte özellikle çok sayıda yaban ördeği Kars Çayı’nda görülmeye başladı. Yaban ördeklerinin Kars Çayı’nı mesken tutması vatandaşları da sevindirdi.

Kars Çayı’nın aktığı güzergahta gezintiye çıkan vatandaşlar, "Kars Çayı’nın temizlenmesinden sonra yine yaban hayatının Kars Çayı’nda başladığını görüyoruz. Az önce yaban ördekleri, kazlar ve diğer su kuşlarının da çaya tekrar gelmeye başladığını gördük" dedi.

"Kars çayının temizlenmesi Kars için yaban hayatı açısından çok güzel görüntüler oluyor" diyen vatandaşlar, "Ördekleri görüyoruz. Kazları görüyoruz. Türlü türlü kuşları da görmeye başladık. Çayın temizlenmesi çok güzel oldu. İleriki zamanlarda faydasını da göreceğiz. Daha güzelliklerini görürüz inşallah, DSİ’nin çalışması, Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan’ın yapılan ıslah çalışmalarını da takdir ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Kars Çayı’nın ıslah edilmesiyle birlikte, Kars Barajı’nın da su tutmasıyla bölgenin yaban hayata ev sahipliği yapacağı görülüyor. Vatandaşlar uzun yıllar sonra Kars çayında yaban ördeklerini görmenin de sevincini yaşıyor.

Işık Çapanoğlu