Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın yabancı kuruluşlara yönelik eylem yapacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

6 Kasım 2016 günü Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ne yapılan şafak operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

N.A, M.V. ve U.T. isimli şüphelilerin sorgularında yabancı kuruluşlara sansasyonel eylem yapacağı tespit edildi.

Zanlılar, yaklaşık 20 gün süren sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen N.A, M.V, U.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Fatih Keçe - Umutcan İşledici

ADANA