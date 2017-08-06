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Yağmurla gelen hortum ağaçları kökünden söktü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yağmurla birlikte gelen hortum saniyeler içinde onlarca ağacı kökünden söktü, piknik alanındaki vatandaşlar panik yaşadı.

Yağmurla gelen hortum ağaçları kökünden söktü

06 Ağustos 2017 17:27

Bigadiç'in piknik alanında kısa süreli gerçekleşen hortum alanı yerle bir etti. Amatör kamera ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise vatandaşların kaçıştığı gözlendi.

Piknik alanında işletmeci olan Mehmet Çetin korkunç bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, "Sadece 5-6 dakika sürdü. Yağmur rüzgarla bir geldi, panayır yerimiz bu hale geldi. Çok korkunç bir şey. Piknikçi arkadaşlar vardı. Ağaçlar gövdeden kırıldı, banklar göçtü. Bir araç da ağaçların altında kaldı" dedi.

Piknik alanında çalışan bir başka vatandaş ise, "Havada hiçbir şey yoktu. Hava birden karardı. Rüzgar oldu, ağaç göçtü. Bunu gören insanlar panik oldu. Sonra ben insanları dükkana soktum. 5 dakika yağmur sürdü. 45 saniyede bu hale geldi ortalık" şeklinde konuştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ise, can kaybı olmamasından dolayı şükrettiklerini belirterek, "İnsanları Allah korumuş. Hepimize büyük geçmiş olsun. Tabii afet. En büyük tesellimiz hiç bir vatandaşımızın burnunun kanamamış olması. Pazar günü tam insanların piknikte olduğu, yeşilliklerin altında oturduğu bir gün. İyi bir yerdi burası. Rabbime şükrediyorum can kaybı olmadan bu işi atlattığımız için" şeklinde konuştu. 

Taşkın Sarıca


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