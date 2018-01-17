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Yahudiler Mescid’i Aksa’ya zorla girdi

Yahudi yerleşimciler İsrail güvenlik güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek içeride ibadet yaptı.

Yahudiler Mescidi Aksaya zorla girdi

17 Ocak 2018 18:38
Yahudiler Mescid’i Aksa’ya zorla girdi - Tıkla İzle

İslami Vakıflar Yönetiminden Firas Dibs Yahudi yerleşimcilerin Megarip kapısından İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği ve içeride ibadet ettiğini söyledi. İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya girerek ibadet yapan Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa’nın muhafızları ve Müslümanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Yahudilerin dışarı çıkarılması sırasında gerginlik yaşandı. Müslümanlar tekbir getirerek Yahudilerin mescidi Aksa’da ibadet yapmalarını protesto etti. Mescid-i Aksa tarihinde ilk defa Yahudi bir grup mescidin içinde ibadet etmiş oldu.

 

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