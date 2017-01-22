İstanbul'da geçtiğimiz cuma akşamı Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına ve ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığına lav silahlı saldırı gerçekleşmiş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda lav silahında Şerif T. isimli DHKP-C teröristinin parmak izleri bulunmuştu. Tekirdağ'da yakalanan Şerif T.'nin dün Esenyurt'ta polise silahlı saldırı olayını da gerçekleştirdiği öğrenildi. Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Şerif T., daha sonra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının İstanbul'a gönderilmesi bekleniyor.