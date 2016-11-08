Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başentrenörü Zafer Kalaycıoğlu yoğun tempoda elde ettikleri yükselişi değerlendirerek takımın hedeflerini anlattı.

Başantrenör Kalaycıoğlu, tüm kupalarda zirveye aday olduklarını belirterek, bunun için özverili çalıştıklarını söyledi. Kalaycıoğlu, başarının yalnızca oyuncu kadrosuyla olmadığının bilincinde olduklarını ifade ederek, “Kurumsal yapı, idareci, menajer, antrenör dahil olmak üzere bir ekip halinde uyum içinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Hedefimiz ilk üçte olmak

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin üçüncü haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye karşısında elde ettikleri farklı galibiyet ile ligde üçüncü sıraya yükseldiklerini hatırlatan Kalaycıoğlu, aşağılara inmemeye çalışacaklarını, ilk üç veya dörtte kalmaya çalışacaklarını belirtti. Kalaycıoğlu, "Bu maç bizim için önemliydi, en ciddi mücadele ettiğimiz maçlardan bir tanesiydi. Rakibimizin yabancı oyuncularında problemleri olduğu için oynatamadılar. Biz de daha fazla Türk oyuncularla oynadık. Sahadan istediğimiz sonuçla ayrıldık” dedi.

Hem Türkiye ligi hem de Avrupa liginde zor maçların oynanacağını belirten Kalaycıoğlu, “Her iki ligde başarılı olmak istiyoruz, bunun içinde yoğun tempoda sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Sezona hazır bir şekilde başladık. Ancak her maçta da almamız gereken dersi alıp üzerimize ekleyerek, kendimizi geliştirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Courtney Vandersloott’da bu hafta aramıza katılıyor. Onun takıma katılması ile birlikte oyun kurucu pozisyonunda rosatyona sahip olmuş olacağız. Oyuncularımın kazanma hırsı ve gücüne inanıyorum. İnşallah sakatlıklardan uzak bir sezon geçiririz” diye konuştu.

Eurocup grubunda lider

EuroCup Kadınlar D Grubu'nda da mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, biri deplasman biri kendi sahasında olmak üzere çıktığı maçlarda elde etiği galibiyetler ile grubunda liderliğe yükseldi. Yakın Doğu Üniversitesi grupta, Olympiakos ile çıktığı ilk maçtan 55-53 galip ayrılmıştı. Grubun ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Slovak ekip Good Angels Kosice’yi 70-46 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi grubunda liderliğe oldu.

