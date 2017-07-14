Yakın Doğu Üniversitesi - Dynamo Kursk maçının tarihi belli oldu

Yakın Doğu Üniversitesi’nden açıklamaya göre, Euroleague ile EuroCup şampiyonları arasında düzenlenen Süper Kupa finali Rusya’nın Kursk şehrinde, 5 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kadınlar Kupası, EuroCup Avrupa Kupası ve Türkiye Süper Lig Şampiyonluklarıyla sezonu üç kupa ile kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, Süper Kupa finalini de kazanması durumunda 4. kupasını müzesine götürecek.

Işık Eyigüngör: “Takımımıza yakışır şekilde sahaya çıkacağız”

Dynamo Kursk ile çıkacakları mücadeleyi değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör, oyuncularına güvendiklerini ve sahaya kendilerine yakışan şekilde çıkacaklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımını, Türk Kadın Basketbolunun yükselen yıldızı olarak niteleyen Başkan Eyigüngör, “Takımımız EuroCup şampiyonu olduğundan dolayı bu yıl FIBA tarafından düzenlenmesine karar verilen Süper Kupa oynama hakkı kazandı. Euroleague Şampiyonu Rus ekip Dynamo Kursk ile karşılaşacağız. WNBA sezonunun uzamasından dolayı oyuncularımızın tamamı kadroda olmayabilir ancak takımımıza yakışır bir şekilde sahada mücadele edeceğiz. Tek final maçı olacak. Her iki takım içinde sakatlık olmadan maçın bitmesini temenni ediyorum. Güzel bir maç geçeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Takım uyumunu bozmayan transferler yapacağız”

Süper Kupa finalinde yeni transferlerinin de mücadele edeceğini dile getiren Eyigüngör, “Şu ana kadar üç önemli transfere imza attık. Takımımızı daha yukarıya çıkaracak, bize yakışan ve takım ruhunu bozmayan oyuncuları da ihtiyacımız dahilinde kadroya katacağız” dedi.

Kalaycıoğlu: “Hedefimiz üç kupadan sonra dördüncüyü de kazanmak”

Süper kupa ile ilgili görüşlerini paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu da, oyuncularını en iyi şekilde maça hazırlayacaklarını ve kupayı kazanmak için çalışacaklarını belirtti.

‘Hedefimiz üç kupadan sonra dördüncüyü de kazanmaktır’ diyen Başantrenör Kalaycıoğlu, “Ligden önce Ekimin ilk haftası Dynamo Kursk ile oynayacağımız müsabakada tam kadro olamayabilir. Ancak oyuncularımızı en iyi şekilde maça hazırlayacağız. Burada mühim olan WNBA’den gelen oyuncularımızı adaptasyon süreci. Bunu da en hızlı şekilde geçirmek için çalışacağız. Başarılı ve mutlu sonla biten bir sezon geçirdik. Dördüncü kupayı da kazanmak için en iyi mücadelemizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.