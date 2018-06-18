Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleşti

Törene; Yakın Doğu Üniversitesi Mütevveli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisliği Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu ve Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı.

Prof. Dr. Gökçekuş; “Önümüzde daha çok, yeni açılacak bölüm, yayınlanacak makale ve düzenlenecek uluslararası konferans var”

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş; “22 yıl kesintisiz hizmet verdiğim Yakın Doğu Üniversitesi’ne 4 yıllık bir aradan sonra dönmüş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ve şu anda göreve başladığım 1992 yılı mart ayının ilk günlerinde olduğu gibi aynı heyecanı hissettiğimi belirtmek isterim”.

Gökçekuş; “Önümüzde daha çok yeni açılacak bölüm, yayınlanacak makale ve düzenlenecek uluslararası konferans var. Kısaca hatırlamak gerekirse İnşaat Mühendisliği bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde ilk kurulan bölümlerden biridir. 1992/1993 eğitim-öğretim yılında sadece 38 öğrenci ile İngilizce dilde lisans eğitimi vermeye başladığımız inşaat mühendisliği bölümüne ek olarak Mayıs 2013 tarihinden itibaren Türkçe lisans programına da öğrenci almaya başladık. 2017/2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle bugün 33 ülkeden 1287 öğrenciye hem İngilizce hem de Türkçe dilde inşaat mühendisliği lisans bölümleriyle hizmet vermekteyiz. Mevcut haliyle de Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde en fazla uluslararası öğrenci nüfusuna sahip fakültelerden birisiyiz inşallah birincisiyiz de diyeceğiz” diye konuştu.

“Bu diploma ile hayatınıza bir meşale yakıyorsunuz”

Prof. Gökçekuş; “Şu ana kadar vermiş olduğumuz 3300 civarında mezunumuz dünyanın dört bir tarafında kısa süreler içerisinde önemli ve çok saygın işyerlerinde çalışma olanağı bulmuştur. Bunun yanında birçok mezunumuzun böylesi önemli ve saygın kurumların yönetsel kadrolarında en üst seviyelere ulaşmış olmaları bizler adına bir sevinç ve gurur kaynağı olmaktadır. Bu gururun eksilmemesi için öğrenci odaklı verdiğimiz yüksek kaliteli eğitim, tüm fakülte mensupları ile bir aile sıcaklığında bundan böyle de sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin bu seviyeye gelmesinde siz anne babaların, aile fertlerinin rolü çok büyüktür. Sevgili öğrencilerimiz bu diploma ile hayatınıza bir meşale yakıyorsunuz. Bir bilim ve teknoloji meşalesi. Ömür boyu taşıyacağınız bu meşale bütün teknik ve sosyal başarılarınızda sizin temel yol göstericiniz olacaktır. Meşaleniz hiç sönmesin, sizi daima daha parlak geleceklere taşısın. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Yağcıoğlu; “E-Alanlar İşbirliği Protokolü ile yapacağımız meslek içi eğitimleri ve çalışmaları artarak devam edecek”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisliği Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ise; “Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi yakın tarihte imzalanan E-Alanlar İşbirliği protokolü kapsamında çağdaş ve daha kaliteli mühendis yetiştirme hedefimizin yanı sıra genç meslektaşlarımızın bilgi ve birikimini yükseltmeye yönelik yapacağımız meslek içi eğitimleri ve çalışmaları artarak devam edeceğini dile getirmek isterim” dedi.

Yağcıoğlu’nun ardından konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu ise; "İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Günsel’in öngörüleriyle Yakın Doğu Üniversitesi’nin 19. Fakültesi olarak yerini almıştır. İnşaat sektörü ve çevreyle ilgili konuların ülkelerin medeniyet seviyelerine ve ekonomilerine katkıları göz önünde bulundurulduğunda bu kararın ne kadar doğru olduğu tartışmasızdır. Ben bu vesileyle İnşaat ve Çevre Mühendisliği fakültesinin yeni ismiyle bu ilk mezuniyet üzerine hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum” dedi.

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Kendi alanınızda aranan birer mühendis olacağınıza yürekten inanıyoruz”

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Yakın Doğu Üniversitesi’nin son yıllarda ivme kazanan ve Kıbrıs’ta 1. Türkiye üniversiteleri arasında 3. Sıraya yerleşmesini sağlayan ve kısa süre içinde güçlü akademik kadrolarımızın çabalarıyla dünyada ilk 5 üniversiteler içerisinde olacağını öngördüğümüz akademik faaliyetlerimizin yanında, topluma sosyal açılardan da katkı sağlayabilmek üniversitemizin temel prensiplerindendir. İnanıyorum ki Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği akademik kadroları mezunları ve öğrencileri KKTC İnşaat Mühendisleri Odası başta olmak üzere bu konudaki paydaşları ile de işbirliği yaparak güzel ülkemizin hem alt hem de üst yapı sorunlarına en uygun çözümleri sunacaklardır. Bu vesileyle şahsım ve tüm akademik personeli adına mezuniyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızda sizlere sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yolunuz açık olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ardından fakülte birincisi Baran Mohammed konuşmasını gerçekleştirdi. Mezuniyet töreni daha sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Halk Dansları Topluluk Gösterisi, Filistin Dans Grubu Halk Dansları Gösterisi, Pakistan Halk Dansları gösterisi ve müzikal performansla devam etti.

Mezun öğrencilere diploma takdimi ise Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel tarafından dereceye girenlere madalya ve diploma takdimiyle başladı. Tören, öğrencilerin sırasıyla diplomalarını alması ve keplerini fırlatmasıyla sona erdi.