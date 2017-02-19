Bu maçla ligde 15. galibiyetini alan Yakın Doğu Üniversitesi liderliğe yükseldi.

Maçın ilk periyodunda ev sahibi ekip Galatasaray, agresif savunması ile arka arkaya bulduğu basketlerle 7-0 skor kaydetti. Yakın Doğu Üniversitesi ise Kayla McBride, Quanitra Holingsvorth ikilisiyle beşinci dakikada skoru 15-8’e getirdi. İlk periyodun bitimine iki dakika kala Yakın Doğu Üniversitesi bu bölümde farkı 3 sayıya kadar düşürdü. (18-13) Hücum ribauntlarında 8-1 üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi bu avantajını iyi kullanamadı sarı-kırmızılılar periyodu 18-16 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta üç dakika geride kalırken Yakın Doğu Üniversitesi 21-22 öne geçti. Elin Eldebrink’in de devreye girmesiyle, Quanitra Holingsvorth ve Bahar Çağlar ile pota altında etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi 8. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı. (33-23) Sayı bulan Galatasaray son bir dakika kala skoru 35-28’e çekti. İkinci periyot sonunda soyunma odasına Yakın Doğu Üniversitesi 30-35 üstün gitti.

Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alan Yakın Doğu Üniversitesi 5. dakikada farkı yeniden 10 sayıya çıkardı. (46-36) Galatasaray sayı bularak farkı kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Yakın Doğu Üniversitesi son periyoda 54-47 önde girdi.

Final periyoduna iyi giren ve savunmasını sertleştiren Yakın Doğu Üniversitesi üç dakikada skoru 61-47’ye getirdi. İki ekibin de karşılıklı basketler bulmasıyla skor Yakın Doğu Üniversitesi Üstünlüğünde 67-56’ya geldi. Hücumda etkinliğini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin geri dönüşüne izin vermeyerek mücadeleden 21 sayı farkla 81-60 galip ayrıldı.