Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit TEM otoyolunda şüpheli bir TIR’ı durdurarak arama yaptı. İstanbul istikameti Gültepe mevkiinde durdurulan 76 plakalı TIR’da yapılan aramalarda yakıt deposu içerisine zulalanmış 25 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraların olduğu araç emniyet otoparkına çekilirken, araç sürücüsü S.B. ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.B. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmail Kurt