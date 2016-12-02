Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi İçel Caddesi üzerinde akaryakıt tankerinde boşaltım esnasında bilinmeyen bir nedenden patlama meydana geldi. Patlamada Ali Avzeri isimli vatandaş ölürken, İbrahim Azveri ve Kamil Gökçe yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması devam ediyor.

Öte yandan, yaşanan faciaya rağmen bazı vatandaşlar olay yerinde sigara içmeye devam edince polis devreye girdi. Polis sigara içen vatandaşlar hakkında işlem yaptı.

Volkan Kayalar

İSTANBUL