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Yamaç paraşütü keyfi faciayla sonuçlanıyordu

Silivri’de yamaç paraşütü keyfi faciayla sonuçlanıyordu. Havada paraşütleri birbirine dolanan iki yamaç paraşütü pilotu ölümle burun buruna geldi. Yamaçta asılı kalan bir paraşütçü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yamaç paraşütü keyfi faciayla sonuçlanıyordu

11 Kasım 2017 15:36
Yamaç paraşütü keyfi faciayla sonuçlanıyordu - Tıkla İzle

Olay, bugün Silivri Aşıklar tepesi olarak bilinen bölgece meydana geldi. Kale Park yanında bulunan pistten atlayış yapan iki yamaç paraşütü pilotu, Aşıklar tepesi mevkiine geldiği esnada rüzgarın ters esmesi ve yakın uçmaları sebebiyle iki paraşüt birbirine dolandı. Paraşütçü Necat Tolu kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğer pilot Murat Soydan paraşüt iplerinin çalılara takılması sonucu havada asılı kaldı. Ölümle burun buruna gelen genç paraşütçü, olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekiplerinin uzun ve titiz çabaları sonucu bir saatlik çalışmanın sonrasında asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Soydan, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 

Yusuf Eker
 

 

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