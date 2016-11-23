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Yamaçtaki kayalar evin üzerine düştü: 1 yaralı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yamaçtan kopan kayalar iki evin üzerine düştü. Olayda 1 kişi kolundan hafif şekilde yaralandı.

Yamaçtaki kayalar evin üzerine düştü: 1 yaralı

23 Kasım 2016 13:03
Yamaçtaki kayalar evin üzerine düştü: 1 yaralı - Tıkla İzle

Ortahisar ilçesinde yaklaşık 50 ailenin yaşadığı Kaymaklı Mahallesi Açelya Sokak’ta yamaçta bulunan iki evin üzerine kaya parçaları düştü. Mahalle sakinlerinden Yahya Birinci’ye ait ev kayaların düşmesiyle kullanılamaz hale gelirken, Mehmet Mutlu’ya ait evin ise yan kısmında bulunan duvarları zarar gördü. Kullanılamaz hale gelen evin içinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, diğer evde bulunan Fatma Mutlu (30) isimli vatandaş kolundan hafif şekilde yaralandı. Bölgede geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde kaya parçalarının koptuğu ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi. Mahalle sakinlerinden Murat Kara, mahallenin heyelan bölgesi olarak belirlendiğini belirterek “Yamacın arka tarafında binalar yapılınca burası heyelan bölgesi olarak belirlendi. İki senedir buraya hiçbir şey yapılmıyor. Taşlar kafamıza doğru yağıyor” dedi.

Dursun Ekşi ise 7 sene önce aynı olaydan 2 kişinin hayatını kaybettiği dile getirerek “Bu mahalle Afet bölgesi ilan edildi. Ama hiçbir çalışma yok. Allah’tan evlerden birinde kimse yaşamıyordu. Yetkililer artık buranın bir planlamasını yapsınlar. Evlerimizi satamadığımız için buradan taşınamıyoruz. Burada başka biri ölmeden bu işi halletmeleri gerekiyor. Can güvenliğimiz yok” ifadelerini kullandı.

HABER: OZAN KÖSE 

Etiketler: Dursun Ekşi, ortahisar, trabzon


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