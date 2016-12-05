Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Yanal: Gerekli olan 3 puanı kazandık

Yanal: Gerekli olan 3 puanı kazandık

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 1-0’lık skorla mağlup eden Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ersun Yanal, gerekli olan 3 puanı aldıklarını söyledi.

Yanal: Gerekli olan 3 puanı kazandık

05 Aralık 2016 23:27

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal, kendilerine gerekli olan 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Skoru almak bulunduğumuz yer ve Trabzonspor’un şu andaki mücadelesinin içindeki bu zaman dilimini kullanmaktaki sıkıntımızı bir süre de olsa es verdirdi. Bunun için mutluyuz. Rakibe topu verip biraz savunma yaptığımızdaysa en azından rakibi uzak tutup pozisyon vermemek adına haklı çıktık. Haklılığın skor olmasını savunmayanlardanım ama gelişmek için bazı zamanlarda da skora ihtiyaç var. Bugün biz bunu kazandık. Rakibimiz ikinci yarı oyuna hakim gibi gözükse de çok fazla pozisyon üretemedi. Bu konuda onların isteği, arzusu, coşkusuna engel olduk ve kazandık. 3 puan bize gerekli olan bir 3 puandı. Bundan sonra önümüzde oynayacağımız kritik maçlar var. Onların organizasyonlarına geçmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Yanal, hakem hakkındaki sorulan soruya ise hakemler hakkında konuşmadığını söyledi.

Etiketler: Ersun Yanal, Kayserispor, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç