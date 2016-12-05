Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal, kendilerine gerekli olan 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Skoru almak bulunduğumuz yer ve Trabzonspor’un şu andaki mücadelesinin içindeki bu zaman dilimini kullanmaktaki sıkıntımızı bir süre de olsa es verdirdi. Bunun için mutluyuz. Rakibe topu verip biraz savunma yaptığımızdaysa en azından rakibi uzak tutup pozisyon vermemek adına haklı çıktık. Haklılığın skor olmasını savunmayanlardanım ama gelişmek için bazı zamanlarda da skora ihtiyaç var. Bugün biz bunu kazandık. Rakibimiz ikinci yarı oyuna hakim gibi gözükse de çok fazla pozisyon üretemedi. Bu konuda onların isteği, arzusu, coşkusuna engel olduk ve kazandık. 3 puan bize gerekli olan bir 3 puandı. Bundan sonra önümüzde oynayacağımız kritik maçlar var. Onların organizasyonlarına geçmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Yanal, hakem hakkındaki sorulan soruya ise hakemler hakkında konuşmadığını söyledi.