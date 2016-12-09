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Yanal: Takım olmak için güzel bir adım oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Adanaspor karşısında aldıkları galibiyetin takım olmak için güzel bir adım olduğunu belirterek, taşların yerine oturması için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Yanal: Takım olmak için güzel bir adım oldu

09 Aralık 2016 23:47

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 4-1 kazandıkları Adanaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, sezon başından buyana çok mutlu bir şekilde toplantı yapamadıklarını belirterek, "Bugün galip geldik. Ama yine aynı sonuçlarla çıkmayabiliriz. Bu sene çok önemli bir sürecin içinden geçiyoruz. Bizi camiamızın anlayışla karşılaması gerekir. Bugün yendik, yenmek istiyorduk. Takım olmak için bazı skorlara ve başarılara ihtiyaç vardı onlar için güzel bir adamı oldu. Yarından itibaren çok zorlu bir sürecin içine gireceğiz. Ondan sonra devre arası gelecek ve yapmamız gerekenleri de biliyoruz. Camiamız ağırlığını da karşılayacak. Bizim içerideki genç oyuncularımızın gelişimine katkıda bulunacak bazı girişimlerimiz olacak. Sezon başında birçok nedenden ötürü gerçekleştiremediklerimizi de hesaba katarsak bu oyuncularla daha da güçlenmiş olacağız. Trabzonspor şu anda 4-5 sırada olsa mutlu olmayacak. Çünkü onların beklentisi inanacakları ve onların arkasından koşacakları bir takım görmek. Onun için bu takımı kurmak bir günde olmayacak. Sabır ve metanet diliyorum. Çünkü bazı taşların yerine oturtulması için belirli bir çabaya ihtiyaç var. Zamana ihtiyaç var ve bu zaman ne kadar kısa olursa o kadar iyi olacak. Bu zamanı kısaltmanın çabası içerisindeyiz. Bundan emin olun" ifadesini kullandı.

"Bugün mutlaka kazanacaktık"
Yanal, rakibin 10 kişi kalmasından sonra oyun içerisinde tasvip etmediği ve sıkıldığı anların olduğunu belirterek, "Belirli bir stres ve gerginliğin birçok oyuncu üzerinde etkisini de çok iyi biliyorum. Skor alacaktık. Bugün mutlaka kazanacaktık. Önümüze artık rahatlıkla planlayabilmek için kazanmaya ihtiyacımız vardı. Her oyuncu artık bunu çok iyi biliyor. Takım içinde arkadaşlıklar ve dostluklar güzel ama takım olmak ayrı bir şey. Birbirini tanımak ayrı bir şey bu yolda bu tür galibiyetlerin takviyesi büyük. Umarım daha hızlı bir şekilde oluruz ve Trabzonspor'u güçlendirecek hamlelerle de çok daha iyi yerlere getirip, Trabzonluların ve Trabzonsporluların yarışacakları takımlarına güvendikleri bir ortam oluştururuz" dedi.
Bir gazetecinin "Ülkenin gündeminde dolar-Türk lirası çevrimi var ve birçok kulübün bu yönde girişimi var. Böyle bir gündem sizde var mı?" sorusuna ise Yanal "Bu çok kapsamlı bir soru. Bunun cevabını vermek için ne bir donanıma ne de bir bilgiye sahibim, ne desem şu anda yalan olur. Bu konuyu farklı bir platformda tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Şu anda yeri değil" ifadesini kullandı.

"Penaltı doğruydu"
Yanal, hakemlerle ilgili soruya ise, "Hakemler ile ilgili fikrim değişmedi. Çünkü Türkiye'de çok yetenek çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Genel bir sorun. Yetenekli olanların önü açılmalı. Yetenek babadan oğula, aileden geçen bir şey değil. Yetenek hakikaten tanısal bir şey. Bunun önü açılmalı. Ülkemizde maalesef sorunlar var. Bizim hakemlerle ilgili ciddi sorunlarımız oldu. 2010-11'den sonra baktığınız zaman Trabzonspor'un ciddi hakem tartışmalarıyla karşı karşıya kaldı. Alı koymalar gibi birçok kargaşa yaşandı. Bunun gerginliği yaşanmaya devam ediyor. Biz de zaman zaman kendimizi kaptırıyoruz. Bugün hakem belki rakip oyuncuyu atmayabilirdi. Penaltı doğruydu. Bizim yediğimiz golde Okay'a faul yapılmıştı. Bence fauldü. Verilirdi-verilmezdi. Ben bunları hiç bir zaman tartışmıyorum. Tartışmak istemiyorum. Beşiktaş maçında biz bunları yaşadık. Disiplini gerektirecek cezai uygulanması konusu. Burada da yaşadık. Bu çifte standardı gözden kaçırıp maalesef oyunun doğru oynanmasını engelleyecek yönetim şeklinden bahsettim. Hala aynı şeyden bahsediyorum. Bugün 3 gol yesek 4 gol atabilirdik, iştahımız vardı. Yine takımımı eleştiriyorum. Bu yönde çok malzeme çıkardılar bana. Eksikleri gidermek için doğru malzemeler de buldum. Trabzonspor'un kazanma arzusu bugün yüksekti" ifadelerini kullandı. 

Gökmen Şahin - Ozan Köse 

Etiketler: adanaspor, Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor


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