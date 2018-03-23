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Yanan TIR’dan canını son anda kurtardı

Adana’da bir tır sürücüsü seyir halindeyken aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başlarken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olan sürücü aracı durdurup son anda canını kurtardı.

Yanan TIRdan canını son anda kurtardı

23 Mart 2018 05:37
Yanan TIR’dan canını son anda kurtardı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü seyir halindeyken aracı bir anda alev aldı. Sürücü yaklaşık 50 metre kadar yanan araçla ilerleyerek kaldırıma çarparak durabildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanmış bir şekilde araçtan inen sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı Çukurova Üniversitesi Adana Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün tedavisi devam ederken, durumun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri ise aracı kısa sürede söndürürken, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.  

 

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