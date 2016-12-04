Diğer
Kategoriler

Yangın faciasında 4 tutuklama

Adana'nın Aladağ ilçesinde 6 gün önce bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişiden yurt müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Yangın faciasında 4 tutuklama

04 Aralık 2016 09:15

Alınan bilgiye göre, kız öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan aralarında Yurt Müdürü Cumali G. ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail U'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cumali G. ve İsmail U. ile 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç