Alınan bilgiye göre, kız öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan aralarında Yurt Müdürü Cumali G. ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail U'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cumali G. ve İsmail U. ile 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.