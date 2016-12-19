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Yangına 3 dakikada müdahale edildi

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki yangınla ilgili Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ihbardan 3 dakika sonra 4 araç ve 50 ton su ile müdahaleye başlandığı, takviyelerle birlikte toplam 19 araç ve 60 personelle yangının söndürüldüğü bildirildi.

Yangına 3 dakikada müdahale edildi

19 Aralık 2016 16:15

Osmanbey Caddesi’ndeki bir mobilya imalat ve satış yerinde gece başlayan yangın, çevredeki işyerlerine de sıçramış, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Olayın ardından itfaiyenin yangına geç ve yetersiz ekiple müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ihbarın gece saat 00.05’te yapıldığı, İnegöl Merkez Grubu, İnegöl Sanayi Grubu ve Alanyurt Grubunun aynı anda sevk edilerek, 3 dakika gibi kısa bir sürede 4 araç ve 50 ton su ile müdahaleye anında başlandığı vurgulandı. Olay yerine ilk ulaşıldığında mobilya mağazası ve imalathanesinin 2. katındaki yangının dışarıya sirayet etmiş şekilde aşırı alevli ve dumanlı olduğunun tespit edildiği belirttirilen. açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bunun üzerine merkez ekiplerimizden Kestel, Gürsu, Küçükbalıklı, Küçüksanayi, Gemlik, Yenişehir gruplarımızdan destek ekiplerimiz çıkartılmış, ayrıca Buski'ye ait İnegöl de görev yapan 4 tanker, İnegöl Belediyesi'ne ait 1 tanker, Bozüyük Belediyesi'nden 1 müdahale aracı tedbir maksatlı yangına müdahaleye destek olmak için çağırılmıştır. Toplam 19 araç ve 60 personel ile yangın olayına acilen müdahale edilmiş olup, hiçbir şekilde su, araç ve personel yetersizliği yaşanmamıştır. Yangının ve yangın alanındaki zararın büyük olmasında, ihbar verildiği anda yangının büyük bir boyuta ulaşmış olması ve içeride ahşap mobilya, kumaş, sünger ve tiner şeklinde hızlı yanıcı madde bulunması başlıca sebeptir. Bitişik iki işyerinin 2. katında tamamen, bir işyerinde 3. katında tamamen yanarak zarar meydana gelmiş olup, diğer işletmede duman islenme etkisi oluşmuş ve konut alanında herhangi biz zarar ziyan olmadan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür.” 

Etiketler: bursa, müdahale, yangın


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