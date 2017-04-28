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Yangında evleri küle döndü

Adana’nın Kozan ilçesinde altı kişilik bir ailenin yaşadığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangında evleri küle döndü

28 Nisan 2017 11:20

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İdem Mahallesi’nde Muharrem Tümer’e ait evde gece geç saatlerde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Altı kişilik aile yangına gece saat 02:00 sularında uykuda yakalandı. Evde yangın çıktığını fark eden Muharrem Tümer, çocuklarını ve eşini seslenerek uyandırdı. Daha önce geçirdiği ameliyat nedeniyle kendi imkanlarıyla dışarı çıkamayan Muharrem Tümer’in uyandırdığı çocukları ve eşi tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen aile fertlerine sağlık ekipleri müdahalede bulundular. 

Evleri kullanılamaz hale gelen Tümer ailesi bir yakınının evine taşınmak zorunda kaldı. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

Emre Bozdemir


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