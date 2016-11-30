Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda çıkan yangında yaralanan öğrencilerden 6’sı dün gece Kozan Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Öğrencilerden Şule Altun (11), Seda Topbaş (12) ve Emine Pertlek Adana’daki hastanelere sevk edildi. Yasemin Kara (13), Hatice Sultan (12) ve Nefize Sarıkaya'nın (14) tedavileri devam ediyor.

Olayın şokunu üzerinden atamayan öğrencilere Kozan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) görevlileri psikolojik destek veriyor.

Öğrenciler olayın şokundan dolayı konuşamazken, Yasemin Kara’nın babası Mehmet Kara, "Olayı bir yakınım beni arayınca duydum. Hemen muhtar ile yurdun olduğu yere gittik fakat kızımızı buraya getirmişler. Durumu iyi" dedi.

Nefize Sarıkaya’nın babası Hüsamettin Sarıkaya da olayı, "Televizyondan öğrendim. Sonra bir yakınım aradı öyle öğrendim. Konuştuğu zaman ağlamaya başlıyor ama kızımızın durumu iyi. Bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Öte yandan, Kozan Devlet Hastanesi'ne gelen CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın yaralı öğrencileri ziyaret ederek bilgi aldığı öğrenildi.

Erol Karaoğlan