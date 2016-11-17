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Yangından kurtarılan köpek mutluluk yaşattı

Antalya’da bir kafede çıkan yangında gözleme evi kül oldu. Yangından ‘Pars’ isimli köpeği kurtaran büfe çalışanı bayanlar büyük mutluluk yaşadı.

Yangından kurtarılan köpek mutluluk yaşattı

17 Kasım 2016 10:32
Yangından kurtarılan köpek mutluluk yaşattı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 09.00’da Konyaaltı Caddesi Atatürk Kültür Park girişindeki kafenin gözleme evinde meydana geldi. Ayhan Çevik’in sahibi olduğu iş yerinde personelin sabah saatlerinde kahvaltı hazırlıklarına başladığı sırada Pembe Soyer’in gözleme yaptığı küçük büfede gözleme sacı biranda alev aldı. Ahşap olan yapı nedeniyle yangının kısa sürede büyümesi üzerine çalışanlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Büfe çalışanları gözleme evinin yanındaki kulübede kalan 3 yaşındaki Pars isimli Arjantin Dogo cinsi köpeği kurtarmak için seferber oldu. Numan Akyüz, büfeyi alevler sarmasına rağmen köpeği çıkarmak için alevlerin içine girdi. İlk denemesinde başarılı olamayan Akyüz, üzerini ve yüzünü ıslattıktan sonra ikinci denemesinde köpeği tasmasından çekerek kurtarmayı başardı. Büfenin bayan çalışanları Tuğçe Tatar ve Büşra Ölmez, gözyaşları içinde köpeğe sarıldı. Pars’ın kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşayan büfe çalışanlarının sevinci yüzlerine yansıdı. Gözleme ustası Pembe Soyer ise gözyaşlarına boğuldu.
Büfe ise, itfaiyenin müdahalesine rağmen dakikalar içinde kül oldu.

"Üzerimi ıslatıp girdim"
Hayatını tehlikeye atarak köpeği kurtaran Numan Akyüz, "Kahvaltı yaparken tüp alev aldı. Yağ sıçradı sanırım. Arkada köpek vardı ve tek amacımız onu kurtarmaktı. Oda yuvasına girdi. Korkunca saklandı. Ama tasmasından zorla çıkardım. Suratım yandı ama en azından köpeğimiz kurtarabildik" dedi.
Köpeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Tuğçe Tatar, "Köpeğimiz de bir canlı. O bize emanet. Onlar konuşamıyor, kendilerini ifade edemiyorlar. Sonuçta ateş yanıyordu, köpeğe sıçrasaydı biz de yanmış kadar olabilirdik. Numan arkadaşımız ateşlerin içine girdi, onu kurtardı" ifadelerini kaydetti. 

İsa Akar- Harun Erdoğdu
 

Etiketler: köpek, yangın


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