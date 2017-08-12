Yangının arkasından dram çıktı

22 yıldır Muratpaşa ilçesinde yaşayan Mustafa Turşah, 3 gün önce akşam saatlerinde bir organizasyon şirketindeki işine gitmek için evinden çıktı. Birkaç saat sonra Turşah’a evinde yangın çıktığı ve çocuğunun güçlükle kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Hastaneye giden Mustafa Turşah’a 7 yaşındaki oğlu Y.T.’nin "Anne beni bırakıp ağabeylerimin yanına gitti" sözleri üzerine genç adam imam nikahlı eşi M.K'yı telefonla aradı ancak ulaşamadı. Hastane işlemlerinin ardından eve gelen baba oğul M.K.’nin halen evde olmadığını ve biriktirdiği 24 bin ve 15 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının yerinde bulunmadığını gördü. Eşine aldığı otomobilin de yerinde olmadığını gören Mustafa Turşah, en büyük yıkımı ise imam nikahlı eşinin başka biriyle kaçtığını sosyal medya hesabından görmesiyle yaşadı.

"Eşinin başkasıyla kaçtığını öğrendi"

İmam nikahlı eşiyle 5 yıl önce tanıştığını ve babasından aldığı emekli maaşı nedeniyle kendisiyle resmi nikah kıymadığını dile getiren Mustafa Turşah, “Eşime her konuda destek oldum. Ben oğlum ve o üçümüz bu evde yaşıyorduk. Onun çocuklarına da yardımcı oldum. 3 gün önce de akşam işe gittim. Bir kaç saat sonra telefon geldi, evimde yangın olduğuna dair. Eve geldim, hastaneye kaldırılan çocuğumun yanına gittim. Eşimi aradım, ulaşamadım. Eşimin başka bir kişiyle kaçtığını sosyal medyaya koyduğu fotoğraf ile öğrendim” dedi.

"Eşini ve mal varlığını kaybetti"

Eşinin 24 bin TL ve 15 bin TL değerindeki altın ve otomobili götürdüğünü iddia eden Turşah, “Her şey sıfır şu an. Otomobilimi de eşimin üzerine yapmıştım, onu da götürmüş. Ama artık giden gitmiştir. Polise şikayette bulundum ama tüm mal varlığım onun üzerine olduğu için hak iddia edemiyorum. Babasının emekli maaşını alabilmek için benimle resmi nikah yapmadı. Ona da saygı duydum. Güzel bir planın ardından bunları gerçekleştirmiş. Çocuğumu da içeriye kilitlemiş, gitmiş. Çalışkan bir insanım hayatımı yeniden kuracağım. Onu da Allah’a havale ediyorum. Tek tesellim oğluma bir şey olmamasıdır.”ifadelerine yer verdi.

"Sıfırdan hayat kuracak"

Turşah, hayatına kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, “ Oğluma bakmak için mücadelem devam edecek. Sıfırdan yeni bir hayat kuracağım. Zor olacak ama Allah bir kapı açar, yardım eder. Evimizin yaklaşık 15 bin masrafı var. Bunu karşılayabilecek durumda değilim. Yetkililer yada hayırseverler yardım ederse ben gerisini çalışarak yapabilirim. Bu yaşadıklarımın bana hayatımın dersi oldu.” dedi.

"Kağıtları tutuşturdu"

Alevlerin arasından kapı kırılıp komşular tarafından kurtarılan Y.T.,“ Evde tek başımaydım. Buzdolabının üzerindeki çakmağı tezgaha çıkarak aldım. Terasta oynarken kağıtlar alev aldı. Tam yangının ortasındaydım. Alevler eve sıçramasın diye kapıyı kapattım. Sonra itfaiye ve komşular gelip beni kurtardı. Anne ağabeylerimin yanına gidip geleceğini söyledi. Ama başka birinin yanına gitmiş dedi”

İsa Akar-Adem Akalan