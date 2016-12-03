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Yapay zekalı ilk milli akıllı otobüs

İstanbul Kongre Merkezi’nde 1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen Transist Fuarı’nda tanıtılan, TEMSA-STM işbirliğiyle akıllı şehirler için geliştirilen, Büyük Veri ve Veri Bilimi Tabanlı Akıllı Otobüs Veri Analitiği Sistemi, “Verimlilik Ödülü”nü kazandı.


03 Aralık 2016 13:33

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) Genel Müdürü Davut Yılmaz “TEMSA ile 5 Eylül 2016 tarihinde imzaladığımız çerçeve sözleşmemiz kapsamındaki iş birliğimizin ilk ödülünü önemli bir etkinlikte almış olduk. STM ve TEMSA ekipleri ile birlikte geliştirilen bu uygulama ile akıllı otobüslerdeki verilerden faydalanarak yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi, istatistiksel yöntemler ve veri görselleştirme teknolojileri vasıtasıyla güvenlik, çevre, kazaların olmadan öngörülmesi, şoför hatalarının önlenmesi, yakıt tasarrufu, birçok alanda maliyetin azaltılması ve rota optimizasyonu yapılması sağlanacaktır. Örneğin; Milli akıllı otobüslerimiz için geliştirilen uygulama ve yapay zeka teknolojisi ile seferde iken kendi sensörleri üzerinden toplandığı verileri analiz ederek arıza yapma olasılığını çok daha önceden tespit edecek ve en yakın servis istasyonuna bu bilgiyi daha oraya ulaşmadan göndererek adeta kendi kendini arızalanmadan tamir ettirecektir. “TEMSA ile birlikte geliştirdiğimiz   en son teknoloji ve tamamen milli veri analitiği ve yapay zeka uygulaması ürünümüz “Verimlilik Ödülü” aldı. ‘Akıllı Ulaşım Teknolojileri’ uygulamasına yönelik verilen ödüller bizi gururlandırıyor” dedi.

TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik konuşmasına, araç gelişimine yaptıkları yatırımların karşılığını hem pazar verileri hem de ödüllerle almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek başladı. Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yılki Transist Fuarı’nda akıllı otobüs dönemini başlatan yeniliklerimizi ve Avenue iBUS aracımızı tanıtmıştık. Burada yaptığımız öncülük şimdi birçok belediyeye örnek oldu. Bir kere bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi bugün mutlu eden diğer bir konu da akşam düzenlenen etkinlikle MD9 ElectriCITY aracımız ve STM ile iş birliğimizle oluşturduğumuz ‘Akıllı Ulaşım Teknolojileri’ uygulamasına yönelik verilen ödüller oldu. MD9 ElectriCITY, Sürdürülebilirlik Ödülü, STM ile geliştirdiğimiz en son teknoloji ve tamamen milli veri analitiği ve yapay zeka uygulaması Verimlilik Ödülü aldı. Bizi bu ödüllere layık gören herkese teşekkür ediyorum. Bu gelişmeler bizlere, ülkemize ve müşterilerimize yeni katma değerler üretmeye yönelik çok büyük bir motivasyon sağlıyor. Bizi daha çok çalışmaya yönlendiriyor.”

Etiketler: TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, Yapay zekalı ilk milli akıllı otobüs


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