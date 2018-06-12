Yaprak sarması tarifi | En güzel dolma tarifi | Yaprak sarma içi için malzemeler

Yaprak sarması tarifi... En güzel dolma tarifi...En güzel yaprak sarması tarifi... Zeytinyağlı yaprak sarma malzemeleri... Kolay yaprak sarma tarifi

Malzemeler:

300 gram asma yaprağı

1 adet limon

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

6 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı tarçın

1 adet kesme şeker

1 çay kaşığı tuz

Dondurma kutusundan bile çıktığında bile sevdik onu. Kaç tane yiyeceğimiz konusunda iddialara girdik. Zeytinyağlı yaprak sarma aşktır, onu evde yapmaksa aşkların en güzelidir.

Nasıl Yapılır?

İç harç için soğanları tencerede kavurup 5 dakika kadar bekletip suyunu süzdüğünüz pirinçleri de ekleyin. Dolmalık fıstık, kuş üzümü, karabiber, yenibahar, tarçın, kesme şeker ve tuzu da ekledikten sonra sıcak suyu katın ve kısık ateşte beş dakika pişirip ocaktan alın.

Salamura yaprakların içine bu harcı paylaştırıp sarmaları kapatın. Tencerenin tabanına birkaç yaprak dizdikten sonra üzerine sarmaları tek tek koyun. Üzerine limon dilimlerini de koyup zeytinyağı ve sıcak suyu üstlerinde gezdirin. Pişerken açılmamaları için üzerine bir tabak kapatın. Kısık ateşte 35 dakika pişirip soğumaya bırakın. Afiyet olsun.

Detaylı tarifi için buraya: Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi