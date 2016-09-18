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Yaralandıktan 7 ay sonra şehit olan uzman çavuş toprağa verildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 10 Şubat günü PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda başından yaralanan ve kaldırıldığı GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik, gözyaşları arasında Sivas'ın Hafik ilçesinde toprağa verildi.

Yaralandıktan 7 ay sonra şehit olan uzman çavuş toprağa verildi

18 Eylül 2016 19:09
Yaralandıktan 7 ay sonra şehit olan uzman çavuş toprağa verildi - Tıkla İzle

Diyarbakır Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevliyken PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Diyarbakır'ın Sur ilçesine geçici görevle giden 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik, 10 Şubat günü teröristlerce açılan ateş sonucu başından yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, buradan GATA'ya sevk edildi. 7 ay boyunca burada tedavi gören uzman çavuş, dün akşam saat 23.00 sıralarında şehit oldu.

Şehidin cenazesi, askeri uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildikten sonra Sivas Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Hafik ilçesine götürüldü. Yenimahalle'deki babaevinde helallik alınmasının ardından ilçe merkezinde tören düzenlendi. Törende şehidin annesi "Ben nasıl dayanacağım?" diyerek gözyaşı döktü. Bazı yakınları da tabuta sarılarak öptü. Çelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşındıktan sonra tekbirler eşliğinde omuzlarda ilçe mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Törene şehidin ailesi ve yakınları, Vali Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Habip Soluk, Sivas Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca ve diğer ilgililer katıldı. 

Uğur Yiğit


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