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Yaralı eşinin başından bir an olsun ayrılmadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde refüjdeki çitlere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı. Sürücü, çimlerin üzerinde ambulans bekleyen eşinin başından biran olsun ayrılmadı.

Yaralı eşinin başından bir an olsun ayrılmadı

24 Ekim 2016 19:48

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Alanyurt istikametine seyir halinde olan sürücü Kamil Duman yönetimindeki 16 ADN 78 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesinden yola çıkmakta olan kamyonete çarpmamak için hamle yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki çitlere çarparak ters istikamete dönerek durabildi.

Kazada, sürücünün eşi Rahile Duman yaralanırken, ilk müdahaleyi eşi ile çevredeki vatandaşlar yaptı. Sürücü Kamil Duman, yaralı halde çimenlerin üzerinde ambulans bekleyen eşinin başından biran olsun ayrılmayarak, sakinleştirmeye çalıştı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan yaralı, burada tedavi altına alındı.

Etiketler: yaralı eş


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