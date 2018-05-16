'Yaralı Filistinlileri KKTC'de tedavi ettirmeye hazırız'

KKTC’nin uluslararası alandaki önemli şirketlerinden Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, Filistinlilere yıllardır yaşatılan bu zulmü kınadıklarını dile getirdi. Kısa, ABD’nin Kudüs kararının kabul edilemez olmasının yanı sıra bir de Tel Aviv yönetiminin yapmış olduğu bu insanlık dışı davranışının yine bu ülke tarafından kabul görmesinin insanlık dışı olduğunu kaydetti.

Filistinli yaralıların Türkiye’ye getirilip tedavi etme girişimini takdir ettiğini belirten Kısa, “Yavru vatan olarak bizler de Filistinli kardeşlerimize yardımcı olmak istiyoruz. Türkiye’ye getirilecek olan yaralıların KKTC’de tedavi edilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

“Tıbbi malzeme gönderebilmek için çalışıyoruz”

Bölgede ilaç ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu da öğrendiklerini aktaran Kısa, KKTC’de şu anda bu yönde bir çalışma yaptıklarını ifade etti. “Gerekli prosedürlerin tamamlanması ve izinlerin alınması durumunda bu konuda her türlü desteği sağlayacağız” diyen Yusuf Kısa, Kıbrıslı Türkler olarak Filistinli kardeşlerimizin yardımına her zaman hazırız” diye konuştu.

“KKTC olarak bizler de benzerlerini yaşadık”

KKTC olarak Filistinlilerle benzer sorunlar yaşadıklarına dikkat çeken Kısa, “Bizler de Rumlarla aynı şeyleri yaşadık. Aynı zulmü bizler de gördük. 40 yılı aşkın süredir Kıbrıs sorununun devam ettiriyorlar. Türkiye’nin desteği ve yardımı ile çok şükür en azından böyle zulümlerden kurtulduk” dedi.

Öte yandan, iş dünyasının yanı sıra İsrail’in vahşi saldırılarına KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da sert tepki göstermiş ve tepkisinde, “Silahsız insanları hunharca katleden İsrail’i şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı.