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Yaralı martıya ambulanslı müdahale

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye personeli tarafından yaralı halde bulunan martı, hayvan ambulansındaki ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Yaralı martıya ambulanslı müdahale

02 Aralık 2016 14:10
Yaralı martıya ambulanslı müdahale - Tıkla İzle

Erdemli Belediye personeli tarafından ilçe merkezinde belediye binası bahçesinden geçen Alata deresi kenarında yaklaşık 2 yaşında kanadından yaralanmış dişi bir martı bulundu. Belediye personeli tarafından alınarak belediye girişine getirilen yaralı martının tedavisi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Kimsesiz Hayvanlar Şubesi arandı. Şube tarafından bir hayvan ambulansı görevlendirilerek Erdemli Belediyesine sevk edildi.

Yaralı martı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından tedavisi yapılması için hayvan ambulansı görevli veterinerlerine teslim edildi. Yaralı martının tedavisi için incelemede bulunan ekipler, ilk müdahalede de bulundu. 

Hayvan ambulansı veteriner hekimlerinden Mustafa Ersen Bebek, yaralı martının kanadında çarpmadan kaynaklı bir yaralanmanın söz konusu olduğunu belirterek, "Başkanımızın bize emanet ettiği martımızı teslim aldık. Sağ kanadı üzerinde bir kırık tespit ettik. Bandaja alınıp, iyileştikten sonra doğaya salacağız. Yaklaşık 15 gün sonra bandaj açıldıktan sonra durumu gözlenecek" dedi. Bebek, yaralı dişi martının 1,5-2 yaşlarında olduğunu da kaydetti. 

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, "Belediye çalışanlarımızın çevreye, doğaya, insana, hayvanlara, canlılara ne kadar önem verdiğinin güzel bir örneğini yaşıyoruz şuan. Çalışma arkadaşlarımız belediye bahçesinde buldukları bir martının tedavisini yaptırmak üzere büyükşehir belediyemizden ekipleri çağırıp anlara teslim ettik. İnşallah biran önce sağlığına kavuşacak" şeklinde konuştu.
Hayvansever Semih İğdigül ise hayvanseverlere seslenerek yaralı hayvanların durumunun Mersin Büyükşehir Belediyesi Kimsesiz Hayvanlar Şubesi bildirilmesini istedi.
Yaralı dişi martının tedavisinin 15 gün süreceği, doğaya dönemeyecek olması halinde ise hayvan barınağında yaşamını devam ettirebileceği kaydedildi.

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