Yaralılar, otomobilin tavanı kesilerek çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre kaza, Doğan grup yolunun Alembey Mahallesi kesiminde sabah saatlerinde meydana geldi. Osman Düşgün idaresindeki 38 VF 326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile Sitret Düşgün ve Hatice ile Yemliha Avcı yaralandı. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşandı. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar, araçta sıkışan yaralıları çıkaramadı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, aracın tavanını demir kesme makinesi ile keserek yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Sürücü