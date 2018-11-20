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Yaralıları aracın tavanını kesip çıkarabildiler

Yaralıları aracın tavanını kesip çıkarabildiler
Yaralıları aracın tavanını kesip çıkarabildiler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Araçta sıkışan 3 yaralı, otomobilin tavanının itfaiye ekipleri tarafından kesilmesiyle çıkarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Nurhak karayolunun Akbayır Mahallesi kesiminde meydana gelen gelen kazada, Cuma Alkaya, 46 AAK 070 plakalı kamyonunu park ederek, patlayan lastiğini değiştirmek istedi. Bir kısmı yol ortasında kalan kamyona, yoğun sisin de etkisiyle fark edemeyen Mustafa Kaya'nın kullandığı 46 EU 222 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşandı. Sıkışan yaralıları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme makası ile aracın tavan kısmını keserek yaralıları otomobilden çıkardı. 

Mustafa, Ekrem ve Seher Kaya isimli yaralılar, olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Jandarma, kazayla ilgili olarak tahkikat başlattı.  

Murat Sürücü
 

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