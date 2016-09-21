Karaman’da yaşayan V.A.’yı (34) yaklaşık 45 gün önce evinin önünde akşam otururken alnından yarasa ısırdı. V.A. çok büyük bir yara olmadığı için önemsemeyerek hastaneye gitmedi. V.A., bu olaydan 15-20 gün sonra baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar soğuk algınlığından şüphelenip ilaç yazarak hastayı gönderdi. V.A. ise ilaçları kullanmaya başladı ancak olaydan yaklaşık 45 gün sonra bu kez hayal görme, ışıktan, sesten rahatsız olma gibi rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Bunun üzerine tekrar hastaneye gitti. Ancak bu kez doktorlar V.A.’ya bir teşhis koyamadı. V.A. kendi isteğiyle 17 Eylül 2016 tarihinde Adana’ya gelerek burada Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne akşam acil servisten giriş yaptı. Doktor hastayı muayene edip şikayetini dinledi. Doktor şikayetleri dinlediğinde kuduz vakası olabileceğinden şüphelenerek hastaya "Seni herhangi bir hayvan ısırdı mı" diye sordu. Bunun üzerine V.A. 45 gün önce kendisini alnından bir yarasa ısırdığını söyledi. Doktor hemen ambulansı hazırlatarak hastanın karantina altına alınması gerektiğini söyleyip Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk etti. V.A., ambulans ile buraya getirilerek hastanede enfeksiyon bölümünün yoğun bakımında karantina altına alındı. Hemen tetkikler yapıldı, alınan sonuçlarda hastanın kuduz olduğu kesinleşti. Hastanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

HERKES AŞILANDI

Bu arada, hastanın kuduz olduğu kesinleşince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi acil servisinde o sırada çalışan hemşire, doktor, güvenlik görevlileri, o saatte acile gelen hastalar, hastayı taşıyan ambulanstaki görevlilerle hasta ile temas eden bütün aile bireylerine de kuduz aşısı yapıldı.

Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği yetkilileri hastanın yarasa ısırmasına bağlı olarak kuduz olduğunun düşünüldüğünü, ancak hastanın bunu çok geç fark etmesinden dolayı hastalığın çok ilerlediğini, hastanın ÇÜ Balcalı Hastanesi’ne yatırılarak tedavi altına alındığını ancak durumunun ağır olduğu belirtildi. Ayrıca hasta ile temas eden herkese kuduz aşısı yapılarak gerekli önlemin alındığı bildirildi.

Bu arada, uzmanlar, herhangi bir memeli hayvanın kuduzu bulaştırabilmekle birlikte kuduzun en yaygın rezervuarının rakun, kokarca, yarasa, tilki ve çakal gibi hayvanlarda olduğunu bildirdi.