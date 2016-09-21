Diğer
Kategoriler

Yarasa ısırdı kuduz oldu

Karaman’da yarasanın ısırdığı bir kişiye, kuduz teşhisi konuldu.

Yarasa ısırdı kuduz oldu

21 Eylül 2016 11:32
Yarasa ısırdı kuduz oldu - Tıkla İzle

Karaman’da yaşayan V.A.’yı (34) yaklaşık 45 gün önce evinin önünde akşam otururken alnından yarasa ısırdı. V.A. çok büyük bir yara olmadığı için önemsemeyerek hastaneye gitmedi. V.A., bu olaydan 15-20 gün sonra baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar soğuk algınlığından şüphelenip ilaç yazarak hastayı gönderdi. V.A. ise ilaçları kullanmaya başladı ancak olaydan yaklaşık 45 gün sonra bu kez hayal görme, ışıktan, sesten rahatsız olma gibi rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Bunun üzerine tekrar hastaneye gitti. Ancak bu kez doktorlar V.A.’ya bir teşhis koyamadı. V.A. kendi isteğiyle 17 Eylül 2016 tarihinde Adana’ya gelerek burada Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne akşam acil servisten giriş yaptı. Doktor hastayı muayene edip şikayetini dinledi. Doktor şikayetleri dinlediğinde kuduz vakası olabileceğinden şüphelenerek hastaya "Seni herhangi bir hayvan ısırdı mı" diye sordu. Bunun üzerine V.A. 45 gün önce kendisini alnından bir yarasa ısırdığını söyledi. Doktor hemen ambulansı hazırlatarak hastanın karantina altına alınması gerektiğini söyleyip Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk etti. V.A., ambulans ile buraya getirilerek hastanede enfeksiyon bölümünün yoğun bakımında karantina altına alındı. Hemen tetkikler yapıldı, alınan sonuçlarda hastanın kuduz olduğu kesinleşti. Hastanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

HERKES AŞILANDI

Bu arada, hastanın kuduz olduğu kesinleşince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi acil servisinde o sırada çalışan hemşire, doktor, güvenlik görevlileri, o saatte acile gelen hastalar, hastayı taşıyan ambulanstaki görevlilerle hasta ile temas eden bütün aile bireylerine de kuduz aşısı yapıldı.

Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği yetkilileri hastanın yarasa ısırmasına bağlı olarak kuduz olduğunun düşünüldüğünü, ancak hastanın bunu çok geç fark etmesinden dolayı hastalığın çok ilerlediğini, hastanın ÇÜ Balcalı Hastanesi’ne yatırılarak tedavi altına alındığını ancak durumunun ağır olduğu belirtildi. Ayrıca hasta ile temas eden herkese kuduz aşısı yapılarak gerekli önlemin alındığı bildirildi.

Bu arada, uzmanlar, herhangi bir memeli hayvanın kuduzu bulaştırabilmekle birlikte kuduzun en yaygın rezervuarının rakun, kokarca, yarasa, tilki ve çakal gibi hayvanlarda olduğunu bildirdi.

Etiketler: Yarasa


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!