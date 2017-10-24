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Yardım için toplanan elbiseleri böyle çaldılar

Şişli’de ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen elbise ve ayakkabıların toplandığı konteynerden elbise çalan kağıt toplayıcısı iki kişinin o anları kameraya yansıdı.

Yardım için toplanan elbiseleri böyle çaldılar

24 Ekim 2017 09:20
Yardım için toplanan elbiseleri böyle çaldılar - Tıkla İzle

Olay dün akşam saat 20:00 sıralarında Şişli Akar Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdiği ayakkabı, tekstil konteynerde yaşanan hırsızlık olayında, kağıt toplayıcısı 2 kişi motorla cadde üzerinde bulunan konteynırın önüne geldi. Kağıt toplayıcısı oldukları görülen şahıslardan birisi konteynerin içerisine girerek içeride bulunan giysileri çıkartarak arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı.
Yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde konteyer içerisine giren şahsın poşetlenmiş kıyafetleri arkadaşına verdiği görülüyor. Konteynerden aldıkları poşetleri motora koyan diğer şahıs, havanın karanlık olmasını fırsat bilerek, kendilerinin görüntülendiği fark etmesine rağmen soğukkanlılığını bozmuyor. Konteynır içerisindeki malzemelerin tamamını alan şahıslar daha sonra motora binerek oradan uzaklaştığı görülüyor.
 

Selim Bayraktar

 

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