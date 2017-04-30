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Yarı Maraton başladı

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, toplamda 5 bin 100 kişinin katılımıyla başladı.

Yarı Maraton başladı

30 Nisan 2017 09:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu başladı. Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu’na bu yıl 22’si erkek 32 elit atlet katılıyor. Organizasyonda toplam 245 bin 500 dolar para ödülü dağıtılacak.

Yarı Maratonun 21 kilometrelik yarışı Yenikapı Miting Alanı'ndan başlayarak, sahil yolu Eyüp istikametinden Kumkapı, Sirkeci, Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat'tan devam edecek. Yarı Maraton, Feshane’yi geçtikten sonra aynı istikametten geri dönerek yarışın başlangıç noktası olan Yenikapı Miting Alanı'nda sona erecek. 

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Yarı maraton


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