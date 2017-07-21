Yarım bıraktığı üniversiteyi 47 yıl sonra tamamladı

1967 yılında İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde okurken eğitimine ara vermek zorunda kalan Türkan Kara (69), 47 yıl sonra kaldığı yerden devam ederek üniversiteden mezun oldu. Üniversite diploması ve cübbesiyle Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü ziyaret eden Türkan Kara, 47 yıl sonra gelen başarı öyküsünü paylaştı.

“Herkesin alması gereken dersler var”

Türkan Kara’nın inanılması çok güç bir başarıya imza attığı belirten Başkan Akgün; “Bir kez daha gördük ki, okumanın yaşı yok. Türkan hanım, azim ve kararlılıkla 47 yıl sonra üniversite eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Hepimizin bu başarı öyküsünden almamız gereken dersler var. Bende kendisini kutluyor ve takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Akgün’den takdirname

Başkan Akgün, Türkan Kara’ya üzerinde “Azminiz sayesinde eğitimde yaşın önemli olmadığını bir kez daha herkese göstermiş oldunuz. Bu yüce davranışınızı ve sizi takdirle karşılıyor, bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum” yazan bir takdirname verdi.

Hastalığı tez konusu oldu

25 yıldır Büyükçekmece’de yaşayan Türkan Kara, 1967 yılında eğitimini sürdürdüğü 4 yıllık İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden ayrılmak zorunda kaldı. Ancak 47 yıl sonra yeniden döndüğü okulunu azim ve kararlılıkla tamamlayarak inanılması zor bir işi başararak mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden mezun olan Kara, bölüm kredisini doldurmak için sosyoloji, psikoloji ve teknoloji tarihi eğitimlerini aldı. Türkan Kara, üniversite bitirme tezi olarak kendi rahatsızlığı olan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı üzerine yaptı.