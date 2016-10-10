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Yarın bu yollara dikkat!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek olan Evrensel Aşure Matem Merasimi nedeniyle ilçede bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Yarın bu yollara dikkat!

10 Ekim 2016 10:19

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan o açıklamada, "11 Ekim Salı günü 10.00 - 13.00 saatleri arasında sabah 06.00’dan itibaren etkinliğin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir. Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi (Enfes Sokak ile Dereboyu Caddesi arasında kalan kısım) iki yönlü olarak kapatılacaktır. Ayrıca Aslı Sokak, Tığlay Sokak, Fırat Sokak, Funda Sokak, Vişne Sokak, Köroğlu Sokak, Kiraz Sokak, Abay Caddesi, Zeynebiye Caddesi, Orhangazi Sokak, Barış Sokak, Hoşgörü Sokak, Erenler Sokak ve Tokel Sokaktan Fatih Caddesine çıkışlar tek taraflı kapatılacaktır. Halkalı Merkez Mahallesi Fulya Sokak (Fatih Caddesi ile Orhangazi Caddesi arasında kalan kısım) iki yönlü olarak kapatılacaktır. Ayrıca Fidan Sokak ve Faydalı Sokaktan Fulya Sokak çıkışı tek taraflı kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı. 


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