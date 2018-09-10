Yasak Elma 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni sezon 13. bölümde neler yaşandı? Geçen sezon akıllarda birçok soru işareti bırakarak 13. bölümle sezon finali yapan Yasak Elma FOX TV'de yeni sezon için start verdi. Yasak Elma yeni sezon 13. bölümde, ekran macerasına ara verdiği son bölümde yaşanan birçok soru yanıt buldu. Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna’nın başrollerinde yer aldığı dizinin takipçileri yeni sezon bölümünden sonra yeni fragman çıkacak mı, yeni fragman yayınlandı mı sorularının yanıtını arıyor. Yasak Elma 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı? 13. yeni sezon bölümünde neler yaşandı? Detaylar haberimizde...

YASAK ELMA 13. YENİ SEZON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Yasak Elma 13. yeni sezon bölümünde heyecanın dozu iyice arttı. İşte 13. yeni sezon bölümünde neler yaşandı sorusunun yanıtı... Yıldız, Şengül’ün ihanetiyle sarsılır. Halit’e sürekli kendini ispat etmek zorunda olması onu çok yormuştur. Ender’le olan savaşını kaybettiğine inanarak evliliğiyle ilgili önemli bir karar alır. Zeynep ise Yıldız’ın aldığı karardan habersiz Amerika’ya varır. Alihan Zeynep’e yetişememesinin üzüntüsünü yaşarken Zeynep’i geri kazanmanın yollarını arayacaktır.

YASAK ELMA 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANACAK MI?

Yasak Elma 14. yeni bölüm fragmanı dizinin bitiminde yayınlanacak mı henüz belli değil ancak yeni fragman yayınlananınca buradan tüm gelişmeleriyle birlikte takip edebilirsiniz.

YASAK ELMA 13. YENİ SEZON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?