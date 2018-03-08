Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 44 yaşında hayatını kaybeden Türkiye’nin ünlü menajerlerinden Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı. Beşiktaş’ta bulunan Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Gaga’nın sanat camiasından çok sayıda dostu ve seveni katıldı. Cenaze töreninde taziyeleri Yaşar Gaga’nın annesi Bedriye Gaga, babası Cafer Gaga ve kız kardeşi Tülin Gaga kabul etti. Taziye sırasında aile göz yaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken aile yakınlarını dostları sakinleştirdi.

Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nin avlusu Yaşar Gaga’nın dostlarıyla doldu. Gaga ailesini bu acılı günde sevenleri yalnız bırakmadı. Yoğun bir yağışa rağmen cenaze namazına Cem Yılmaz, Ajda Pekkan, Emel Müftüoğlu, Meltem Cumbul, Deniz Seki, Mustafa Sandal, Mustafa Ceceli, Demek Akbağ, Sermiyan Midyat gibi isimler katıldı.

Müzik camiasında gösterdiği mücadeleye dikkat çeken Baba Cafer Gaga, "Çok mücadele etti. Müzik camiasında o kadar mücadele etti ki, kendini star yapmak istiyordu. Star olamadı ancak benim kalbimde her zaman star olarak kalacak. Bir sürü sanatçı yetiştirdi. Hepsinin altına Yaşar Gaga’nın imzası var. Aklınıza kim geliyorsa onla beraber çalıştı’’ ifadelerini kullandı.

Herkesin Yaşar Gaga gibi bir dosta sahip olması gerektiğini ifade eden Meltem Cumbul, ’’Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Hepimizin üzerinde çok büyük bir emeği var. Büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Çok küçük yaşta tanıştık. Bugünlere kadar geldik. İyi günlerimizde oldu, kötü günlerimizde. Hep dayanışmayla geçti. Herkese böyle dostluklar diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Sanat camiası için erken bir kayıp yaşandığını belirten Deniz Seki, ’’Çok üzgünüm. Böyle günde söylenecek çokta bir şey yok. Sözün bittiği yer. Yoğun bakımdayken vedalaşma imkanım oldu. Gittiğimde kendisini öptüm, kokladım, sevdim. Hatta kendisine şarkı bile mırıldandım gözünü açsın diye. Çok erken kaybettik. Çok kıymetli biriydi. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun’’ diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yaşar Gaga defnedilmek üzere Ortaköy Mezarlığına götürüldü.

Oğuzcan Yazar

