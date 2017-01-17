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Yasin Öztekin’den o iddialara yanıt

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Tuzlaspor maçı sonrası hakkında çıkan her gol sonrasında zam istediği yönündeki söylentileri yalanladı.

Yasin Öztekinden o iddialara yanıt

17 Ocak 2017 15:54

Sarı-kırmızılı orta saha oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor ile karşılaştıkları maç sonrası ortaya atılan her gol sonrasında maaşına zam istediği ve disiplinsiz hareketlerden dolayı kadro dışı kaldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Yasin Öztekin, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Kupası’nda oynadığımız son maçta gösterdiğim reaksiyonu karşılaşmanın ardından izleme fırsatı bulabildim. O ana kadarki bölümde istediğim bireysel yeterliliği gösterememiş ve takım halinde galibiyet için gerekli performansı sergileyememiş olmaktan ötürü aşırı bir tepki verdiğimi kabul ediyorum. Ancak düzeltilmesi gerektiğini düşündüğüm bir yanlış anlamayı ortadan kaldırmak istiyorum. Ben Galatasaray’a büyük emek ve fedakarlıklar sonucunda ulaşabildim. Türkiye Kupası’ndaki maçın ardından birçok farklı mecrada çıkan, ’Her gol sonrasında maaşıma zam istediğim’ ve ’Sezon boyunca gösterdiğim iddia edilen disiplinsiz hareketlerden dolayı kadro dışı kaldığım’ şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Galatasaray’da olduğum sürece, yalnızca takımıma katkı vermek için çaba gösterdim. Bazen aşırı hırs ve istekten ötürü hoş sayılmayacak görüntüler ortaya çıkmış olabilir; fakat hiçbir zaman takımımı ve arkadaşlarımı sahada kasıtlı olarak zor durumda bırakmak istemedim. Bu tip spekülasyon üzerine kurulan haberlere gelecekte de itibar göstermemenizi önemle rica ederim. Biz bir takımız ve ben de bundan sonra daha önce olduğu gibi her dakikanın hakkını vermek adına elimden geleni yapacağım."

Etiketler: Yasin Öztekin


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